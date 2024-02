Morador é assassinado com diversos tiros em Tancredo Neves | A TARDE

Um morador do bairro de Tancredo Neves foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, 7. De acordo com as informações da Poícia Militar, o corpo foi encontrado por agentes da 23ª CIPM que receberam a informação de que um homem havia sido encontrado morto na Rua Orlando Sales, em Tancredo Neves, em Salvador. No local, a guarnição acionou o DPT para realização da perícia e remoção do corpo.



A suspeita é de que o crime tenha relação ao tráfico de drogas da região. Na madrugada desta quarta, dois integrantes de uma facção criminosa morreram em confronto com equipes da Polícia Militar, na localidade do "Buracão". A ação ainda resultou na primeira apreensão de fuzil no mês de fevereiro, na Bahia.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.