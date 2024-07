Morador é baleado no IAPI após troca de tiros entre traficantes

O homem foi baleado no bairro do IAPI após traficantes invadirem uma localidade conhecida como "Milho" - Foto: ASCOM | PMBA

Um homem foi baleado no bairro do IAPI após traficantes invadirem uma localidade conhecida como "Milho". O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 24.

A Polícia Militar confirmou o ocorrido e disse que vítima foi socorrida por populares para o Complexo Hospitalar Ernesto Simões. Não há informaçõe sobre o estado de saúde do homem.

Segundo populares, os suspeitos faziam parte da facção do Bonde do Maluco (BDM) e chegaram ao local atirando. Testemunhas ainda contam que a vítima atingida não era o alvo e era morador da região sem envolvimento com o tráfico.

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.