Moradores de Salvador acordam com pedradas e janelas estouradas; veja | A TARDE

Moradores de prédios localizados na Rua Visconde de Itaborahy e na avenida Octávio Mangabeira, na Orla de Amaralina, em Salvador, denunciam vandalismo que vem sendo praticado por um grupo de adolescentes nas últimas semanas. De acordo com os relatos, várias janelas já foram destruídas pelo grupo que utiliza pedras para cometer as infrações.

"Na semana passada acordei com um barulho alto no meio da noite. Levantei e quando saí do quarto, me deparei com uma pedra enorme no meio da sala. Fui ver quem tinha jogado a pedra e me deparei com um monte de adolescente correndo e dando gargalhada", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Em uma das ações, um morador terminou flagrando o grupo que teria estilhaçado outro vidro de outro prédio. É possível ouvir os gritos do sindico que pede a presença da polícia. "Cobramos mais policiamento aqui em Amaralina porque é um bairro que sempre registra esse tipo de ato e que nunca observamos a presença de viaturas. Aqui tem muitos idosos e crianças, imagina se uma pedra dessa atinge uma pessoa? Tragédia anunciada e não é por falta de aviso", desabafa a moradora.





Por meio de nota a Polícia Civil informou que a delegacia do Nordeste de Amaralina, responsável pelas investigações, investiga o dano sofrido a um apartamento. "Imagens de câmeras de segurança serão recolhidas para ajudar na identificação do autor". Enquanto as investigações seguem em curso, os prejudicados pede punição. "Entendo que a polícia tem o tempo dela, mas nós estamos com muito medo. Não sabemos quando e de onde irão partir os ataques. Espero que a solução seja rápida", conclui a vítima.

Confira o prejuízo deixado pelos vândalos: