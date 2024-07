Moradores de Salvador ganharão novo mercado municipal; saiba onde

Investimento máximo será de e R$ 8.370.773,30 - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

O bairro de São Caetano ganhará um mercado municipal. O novo equipamento urbano vai adequar e realocar os ambulantes que trabalham nas proximidades da Estrada de Campinas, em Salvador.

O documento de anúncio para abertura de licitação da contratação de empresa responsável pela construção do mercado, que o Portal A TARDE teve acesso, indica que a execução da obra será no prazo de nove meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem, e receberá um investimento máximo de R$ 8.370.773,30.

Entre os trabalhadores que devem utilizar o espaço para atividades estão os comerciantes de hortifruti, verduras, plantas, temperos, frutos do mar, pescados, artigos religiosos, relojoeiros, eletrônicos, manutenção e venda de acessórios de celular, confecções, bijuterias, utensílios domésticos e lanches.

Segundo o texto, no pavimento térreo ficará o grupo de alimentos em natura e o grupo variedades foi definido o espaço do mezanino e do subsolo, cada qual dotado de adequações a cada uso.

O subsolo será constituído de sanitários de uso público, praça de alimentação com quiosques lanchonete, peixarias e lojas tabuleiros de confecções e artigos religiosos. Já o mezanino, preferencialmente será ocupado por eletrônicos, manutenção e venda de acessórios de celular e relojoeiros, podendo também abrigar outros comerciantes.

Enquanto isso, o segundo subsolo será concebido para as funções administrativas do mercado onde serão construídas sala de técnicos, administração, vestiários, reservatório inferior e depósitos. O espaço será coberto e desenvolvido para abrigar 81 ambulantes.

A abertura da licitação para contratação da empresa responsável está prevista para o dia 16 de julho, às 10h, e poderá ser acessado através do site www.compras.gov.br.