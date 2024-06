Moradores de São Marcos realizam protesto após morte no bairro; vídeo | A TARDE

Moradores da localidade do Coroado, em São Marcos, fecharam a avenida principal do bairro, na tarde desta sexta-feira, 31. De acordo com informações da Polícia Militar, os moradores utilizaram objetos para bloquear a via.

” Com a chegada dos agentes, a via foi desobstruída e o protesto seguiu sem intercorrências até a finalização.”, diz a nota.

Segundo os moradores, o protesto ocorre por conta de uma ação policial que terminou com um homem de prenome Potinha morto. O caso aconteceu nesta quinta na Rua Santa Rita.

De acordo com a PM, um homem suspeito de tráfico de drogas na localidade entrou em confronto com militares e morreu. Uma pistola calibre 9mm, munições e drogas foram apreendidas na ação.

Reprodução / Redes sociais

