Moradores do Campo Grande ficam sem energia por dois dias consecutivos | A TARDE

Moradores do bairro do Campo Grande, em Salvador, estão passando uma situação desagradável. Isso porque na sexta-feira, 17 e neste sábado, 18, fios de energia foram furtados e deixaram a região sem energia. Segundo relatos de moradores ao Portal A TARDE, a situação é recorrente e as autoridades não tomam as providências necessárias. Um morador, que preferiu não ser identificado, disse que alguns boletins de ocorrência foram registrados, mas a situação continua sem solução.

Um dos condomínios afetados procurou a reportagem e encaminhou os avisos dados aos condôminos sobre a falta de energia no local.

"Infelizmente mais uma vez fomos penalizados pelo roubo de cabos na praça do Campo Grande, causando sérios transtornos para o Condomínio Marya Isaura, ontem o Gerador, entrou em curto queimando alguns peças que já estão sendo substituídas hoje o técnico já se encontra no condomínio. Sabemos que, o Condomínio, tem idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, e com a falta de energia está sendo um transtorno para todos, o Condomínio, está cobrando da Coelba e da Prefeitura uma solução de imediato. Contamos com a compreensão de todos", diz um dos comunicados.

Em em segundo comunicado mostra que a situação voltou a ocorrer neste sábado. "Por volta das 2h da manhã o gerador do condomínio entrou em funcionamento indo até as 07h, quando apresentou defeito. O técnico da empresa contratada para manutenção se encontra desde cedo no condomínio tentando consertar o gerador. A Coelba, por sua vez, já está repondo os cabos. O portão de acesso do bloco B teve que ser desativado e todo acesso e saída estão sendo realizados pelos portões do bloco A e da G3, por controle manual".

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não recebemos o retorno até a publicação desta nota. Assim que recebermos a resposta a matéria será atualizada.

A Coelba, empresa que fornece energia no estado, emitiu uma nota lamentando o ocorrido e pontuando que muitos moradores ficaram prejudicados pela falta de energia nas suas casas.

Confira a nota na íntegra:

Na madrugada da última quarta-feira (15), moradores e câmeras de segurança flagraram indivíduos roubando fiação da rede elétrica no Campo Grande, em Salvador. O caso, além de muito perigoso, prejudicou o fornecimento de energia do bairro, causando uma breve interrupção nas unidades locais.



Esta é mais uma situação em que o roubo de cabos e equipamentos gera prejuízos para a população. Nos quatro primeiros meses de 2024, a distribuidora registrou 321 ocorrências originadas pelo furto dos seus ativos na Bahia, impactando diretamente mais de oito mil pessoas. Para inibir a prática, a empresa vem adotando medidas em conjunto com os órgãos de segurança e instalando tecnologias no sistema de distribuição de energia.

Além da falta de energia gerada pelo furto de cabos, a prática requer que técnicos da distribuidora – que poderiam estar realizando ações de melhoria na rede elétrica ou atendendo outras demandas, precisem se deslocar para resolver a ocorrência. Para reparar os danos provocados pela prática ilegal, cerca de mil profissionais da distribuidora precisaram atuar nas ocorrências. Ou seja, além dos clientes afetados diretamente pelo furto de cabos, outros milhares de consumidores são prejudicados indiretamente.

Equipamentos que compõem a rede elétrica também são furtados, prejudicando tecnologias que são implantadas no sistema de distribuição de energia. “Assim como no ocorrido no caso do Campo Grande, o furto de equipamentos específicos instalados na rede elétrica impossibilita a resolução remota de falhas. O dispositivo roubado permitiria a normalização do fornecimento em até 60 segundos, evitando a necessidade de envio de equipes ao local”, destacou a gerente de Desempenho da Neoenergia Coelba, Narah Rank.

Para tentar inibir a prática, a distribuidora vem instalando inibidores de acesso, que é um material metálico visando impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede elétrica, além de substituir as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, para dificultar a conclusão da ação.

Canal de Denúncia

Além de ilegal, o furto de cabos é realizado por pessoas não capacitadas e autorizadas, podendo ocasionar um acidente grave – e até fatal, com quem pratica o ato e com as pessoas ao redor. Existe, também, os prejuízos à iluminação pública. Com as ruas sem iluminação, há o aumento da sensação de insegurança.

A população pode ser parceira nesse desafio. As denúncias de furto ou vandalismo na Rede Elétrica e Telecom podem ser feitas através do Disque Denúncia Bahia através 181, ou através do WhatsApp da Guarda Civil Municipal (GCM), no (71) 99623-4955.

Subestação onde os fios foram roubados | Foto: Leitor | Portal A TARDE

