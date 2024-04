Moradores do Stiep ganham 38º campo com gramado sintético de Salvador | A TARDE

Os moradores do Stiep ganharam de presente a Arena Stiep, um campo completamente requalificado e passa a ter gramado sintético, após obras realizadas pela Prefeitura. A entrega do equipamento ocorreu na manhã deste sábado (23), na Rua Ivan Barreto de Carvalho, com as presenças do prefeito Bruno Reis, demais gestores municipais, autoridades e população.



Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), o espaço esportivo passou por reforma dos alambrados, troca das traves, colocação da rede de cobertura, arquibancada e pintura, além da infraestrutura necessária para colocação da grama sintética. A Arena Stiep possui, ainda, um novo sistema de iluminação mais moderno e eficiente, com 32 projetores em LED, dentro do programa Clareou é Gol, da Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop). O investimento total no equipamento foi de R$1,1 milhão.



De acordo com o prefeito Bruno Reis, este é o 38º campo com gramado sintético entregue em Salvador pela gestão municipal e já tem mais um equipamento similar a ser entregue neste domingo (24): a Arena Calombão, no Alto da Torre, no Subúrbio. O gestor lembrou que investir no esporte traz diversos benefícios para os cidadãos e para a cidade.



“O esporte é saúde, foco, disciplina, respeito à hierarquia, ferramenta de inclusão social e profissão. Quando revela alguém da comunidade a partir de um campo como esse, por exemplo, isso serve de inspiração para os outros jovens do entorno. Então, ficamos muito felizes em poder proporcionar um equipamento dessa qualidade aos cidadãos”, avaliou Reis.



Para a criançada, na área anexa ao campo, foi implantado um parque infantil com escorregadeira, balanços, gangorras, bancos e mesas para jogos e gramado natural. Toda a estrutura é cercada em madeira de eucalipto. “Com isso, os moradores da localidade terão um espaço de lazer com total infraestrutura para, junto com seus familiares, poder vivenciar uma nova Salvador, fortalecendo vínculos comunitários”, pontuou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.



Valorização

Atuando na posição de lateral em um baba existente na localidade há quase 40 anos, o aposentado Verivaldo Cerqueira, mais conhecido como Tijolinho, 69 anos, relatou que a Arena Stiep era um antigo anseio da comunidade. “A gente estava precisando disso, de um espaço melhor, mais organizado. Antes o alambrado não era todo fechado, a bola acabava quebrando o telhado dos vizinhos. O piso era de barro, na chuva enchia de buraco, lama. Hoje, graças a Deus, a Prefeitura conseguiu esse espaço de excelência, que vai agregar muito para todos nós. Agora é só aproveitar”, declarou, satisfeito.



Para o presidente da Associação Cultural e Esportiva do Stiep (Aces), Carlinhos Baiano, o novo equipamento vai melhorar as atividades sociais realizadas no local. “Antes mesmo da colocação do gramado sintético já promovíamos a escolinha de futebol e festas beneficentes para a comunidade. É só agradecer à Prefeitura por todo esse patrimônio construído aqui, que não é só uma arena de futebol. É necessária essa ação de inclusão social para que as crianças já cresçam sabendo o que é o esporte e a vida em comunidade”, refletiu.



Demais melhorias

A Arena Stiep faz parte de uma série de obras municipais já realizadas ou em andamento na região. Dentre elas estão a ampliação da Rua Granja Mar Azul e a requalificação da Rua do Curralinho, que possibilitaram a melhoria do tráfego na localidade. Também foi construída a Casa da Mulher Brasileira, na Avenida Tancredo Neves, na entrada do bairro, que vem sendo um importante equipamento de apoio à mulher vítima de violência.



Na área de lazer, foi implantado o Parque Lagoa dos Dinossauros, equipamento inédito na cidade que alia preservação ambiental do espaço com diversão, através da réplica das espécies pertencentes à pré-história. Em andamento, está a construção da Escola Municipal do Curralinho e da nova sede da Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA), para atender até mil crianças com espectro autista.