Moradores protestam contra construção de prédio na praia do Buracão

Moradores, frequentadores e ambulantes protestaram, na manhã deste domingo, 3, na praia do Buracão, que fica no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, contra a construção de três torres de 18 andares no local.

A praia fica na rua Barro Vermelho. A manifestação foi organizada pela Associação de Moradores do Rio Vermelho, junto com integrantes do movimento S.O.S Buracão.

O movimento contra a construção já havia começado nas redes sociais, com manifestantes expondo os riscos causados pelo sombreamento das torres na faixa de areia. A situação representaria infrações ao Plano Diretor de Salvador e aos parâmetros ambientais.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) informou que o projeto do empreendimento foi apresentado ao órgão, mas ainda está em análise.