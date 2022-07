Moradores reclamam de atendimentos em posto de saúde no São Gonçalo

Moradores do bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, reclamaram dos atendimentos médicos e a falta de serviços na Unidade de Saúde da Família (USF) Padre Maurício Abel. Além disso, eles também ressaltaram que o posto de saúde não realiza vacinação contra Covid-19.

De acordo com os moradores, não há médicos pediatras na unidade, os dentistas fazem somente limpezas e não realizam tratamentos, o preventivo da consulta ginecológica é realizado por uma enfermeira e, há mais de 5 meses, não há insulina e seringa no posto.

"Eles entendem que estão fazendo favor para os moradores do bairro e não que estão trabalhando. Não tem papel higiênico, não tem água para beber, é uma coisa triste. Os funcionários estão desanimados porque não tem gerente", contou o conselheiro comunitário Josias Vitorino.



Um outro morador registrou um vídeo dentro da unidade, no qual disse que não havia médico no posto na semana anterior. Ele ainda cita o prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito ACM Neto para darem atenção à situação.

"Viemos aqui identificar para ver se tem médico, porque até a semana passada não tinha médico. Olha o tamanho dessa estrutura, olha para aqui. Atenção Bruno Reis, atenção ex-prefeito ACM Neto, o povo está sofrendo", disse o morador.

Morador filma posto de saúde e diz que não havia médico na semana anterior Cidadão Repórter

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclareceu que o posto de saúde funciona com serviços de atenção básica como atendimentos médicos, realização de curativos e dispensação de medicamentos.



Segundo a SMS, o posto disponibiliza todas as vacinas do calendário básico do SUS, incluindo a da gripe. Em relação a falta de imunização da Covid-19, o órgão disse que analisa a possibilidade de inclusão do posto na estratégia de vacinação.

A SMS informou ainda, que está em curso o processo de nomeação do novo gerente administrativo da USF. Enquanto o processo é finalizado, profissionais do Distrito Sanitário Cabula/Beiru USF São Gonçalo estão atuando no apoio administrativo do posto.