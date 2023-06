Moradores registram intenso tiroteio no bairro do Calabar; veja

Uma troca de tiros foi registrada por moradores do bairro do Calabar, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 16. O momento de medo foi registrado em vídeo recebido pelo Portal A TARDE.

Nas imagens, é possível notar que os moradores acordaram assustados com o barulho dos disparos, em meio aos latidos de cães agitados com o estopim causado pelas armas de fogo.

Cápsulas foram encontradas no local pelos residentes locais. O Portal A TARDE fez contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O órgão deu a seguinte nota:

"Na madrugada desta sexta-feira, 16, Policiais Militares da 41ª CIPM, 12ª CIPM, 11ª CIPM, Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico, e militares empregados na Ronda Noturna, foram acionados para apoio a uma guarnição da 41ª CIPM, na Rua Direta do Calabar, no bairro da Federação.

Guarnições foram solicitadas para averiguar denúncia de dois veículos que entraram no Calabar com homens armados, desembarcaram e realizaram disparos de armas de fogo. No local, os militares confirmaram o fato e se depararam com homens armados que permaneceram em confronto, e para cessar a injusta agressão, houve a necessidade do revide.As circunstâncias serão investigadas pela polícia judiciária", diz a nota.

null Reprodução / Redes Sociais