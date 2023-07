Moradores registram troca de tiros no Engenho Velho de Brotas; vídeo

Os moradores do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, registraram uma troca de tiros entre grupos criminosos na noite do último sábado, 8. Os vídeos mostram carros voltando na avenida Vasco da Gama pela contramão, diante da tentativa de motoristas de escapar da área.

O barulho dos tiros foi ouvido durante toda a noite. Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que foi acionada para a ocorrência no bairro.

"Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 41ª CIPM, foram acionados através do Cicom com a denúncia de tiroteio, na Federação. Foram realizadas rondas e abordagens na região, porém nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento segue intensificado na região".