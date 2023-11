Moradores travam BR-324 em manifestação; assista | A TARDE

Moradores que vivem às margens da BR-324 realizaram uma mobilização, no fim da manhã, deste segunda-feira, 6,contra ação de reintegração de posse da Via Bahia, concessionária que administra a rodovia.

Os manifestantes utilizaram faixas e atearam fogo em duas faixas da via, para chamar atenção das autoridades para a consequente destruição de casas na área de domínio da concessionária. Por causa da mobilização, o transito ficou complicado, na altura do KM 622, no sentido Salvador.

A rodovia já foi liberada. De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o movimento começou por volta, das 11h40 e ocorreu de forma parcial.

Divulgação/ PRF