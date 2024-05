Morar Melhor: Mais de 100 casas são entregues em Campinas de Pirajá | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, fizeram a entrega, na manhã deste domingo, 28, de 100 casas na região do Parque Tercal, em Campinas de Pirajá.

O programa Morar Melhor concluiu em Campinas de Pirajá mais uma etapa de reformas habitacionais que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa ocorre no bairro pela segunda vez e já acumula 300 imóveis reformados.

Além de investimentos em habitação, outras novidades estão previstas para o entorno. O prefeito autorizou a requalificação do campo de futebol do Parque Tercal e lembrou que o município vai investir mais de R$ 100 milhões na construção do Hub de Tecnologia e no Centro de Controle e Operações entre Campinas de Pirajá e Boa Vista do Lobato.

Critérios

As áreas beneficiadas com o Morar Melhor atendem a diversos critérios com base em dados do IBGE, a exemplo de maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, de pessoas abaixo da linha da pobreza, de mulheres chefe de família, além de maior densidade habitacional e precariedade habitacional obtida pela observação de campo.

Não são contemplados imóveis em situação de risco ou de aluguel, assim como famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos. As equipes do programa vão até o local e fazem o cadastramento das casas, e as obras são realizadas de acordo com a escolha dos próprios moradores.

Segundo Torrão, até o final do ano, acontecerão mais 4 mil reformas de casas para entregar por meio dessa iniciativa.