Morre Chico Moreira, dono do tradicional Porto do Moreira

Restaurante foi fundado em 1938 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Chico Moreira, que comandou o tradicional restaurante Porto do Moreira, localizado no Largo Mocambinho, no bairro do Dois de Julho, morreu aos 77 anos, nesta sexta-feira, 12, um ano após o fechamento do estabelecimento. A causa da morte não foi divulgada.

Ele ficou à frente do negócio após a morte de seu irmão Antônio, em 2018. Os dois herdaram o negócio do pai, José Moreira da Silva, que fundou o restaurante em 7 de setembro de 1938.

O local foi frequentado por nomes ilustres da cena cultural baiana como Jorge Amado, Glauber Rocha e Caetano Veloso. Em 17 de julho do ano passado, o restaurante encerrou as atividades. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.