Morre Dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador

Morreu, na manhã deste sábado, 26, em Londrina, no Paraná, o Cardeal Dom Geraldo Majella. O religioso, que é arcebispo emérito de Salvador, tinha 89 anos.

Dom Geraldo estava com a saúde afetada desde o fim de 2022, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele seguia em internamento domiciliar, até o quadro piorar, nos últimos dias.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador lamentou a morte e disse que recebeu a notícia “com pesar”. A entidade disse ainda que “em breve será divulgada a nota oficial, com as informações sobre a Missa exequial e o local do sepultamento".

Vida dedicada a fé

Nascido em Juiz de Fora (MG) no dia 19 de outubro de 1933, Dom Geraldo Majella Agnelo era filho de Antônio Agnelo e Sylvia Agnelo. No dia 13 de janeiro de 1999 foi nomeado pelo Papa João Paulo II como Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia. A posse ocorreu no dia 11 de março do mesmo ano.

Seus primeiros anos de educação foram no Instituto Santos Anjos das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, na cidade natal. Aos 12 anos, ingressou no Seminário Menor Diocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora, onde permaneceu até completar 14 anos.

Entre 1948 e 1950, continuou seus estudos no Seminário Menor Arquidiocesano de São Paulo, em Pirapora do Bom Jesus, sob a direção dos Cônegos Premonstratenses.

Em 1951, entrou no Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga, em São Paulo, e completou seu curso de Filosofia em 1953. Prosseguiu seus estudos, obtendo a licenciatura em Filosofia na Faculdade de Filosofia da Universidade de Mogi das Cruzes (SP). A licenciatura em Teologia foi realizada na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, também em São Paulo, de 1954 a 1957.

Em 29 de junho de 1957, Dom Geraldo Majella foi ordenado sacerdote na Catedral de São Paulo, por Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Arcebispo Auxiliar de São Paulo.

Ao longo de sua trajetória, ocupou diversas posições, como Diretor Espiritual e professor no Seminário Vestibular Santo Cura d’Ars para vocações adultas em São Paulo, entre 1958 e 1959, e Assistente Eclesiástico da Juventude Estudantil Católica Feminina (1959-1960). Desempenhou também papéis importantes como Notário do Tribunal Eclesiástico de São Paulo e colaborador na Paróquia de Santo Antônio da Barra Funda em São Paulo (1958-1978).

Seu percurso acadêmico incluiu também períodos como professor na Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Cônego do Cabido Metropolitano de São Paulo. Durante seu tempo em Roma, participou do programa "Liturgia e Vida" na Rádio Vaticana e colaborou na Paróquia de São Clemente Papa de Montesacro.

Em 1982, Dom Geraldo Majella foi nomeado Bispo Diocesano de Toledo (PR) pelo Papa Paulo VI. Recebeu a Ordenação Episcopal de Dom Paulo Evaristo Arns na Catedral de São Paulo em 6 de agosto de 1978. Posteriormente, assumiu o cargo de Arcebispo Metropolitano de Londrina (PR) em 1983.

Ao longo de sua carreira, desempenhou diversos papéis significativos, incluindo a presidência da Comissão Litúrgica da CNBB e o cargo de Presidente do Departamento de Liturgia do CELAM. Foi nomeado Cardeal em 2001 pelo Papa João Paulo II e desempenhou várias funções na Igreja, incluindo a presidência da CNBB.

Em 2011, após ter seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI, Dom Geraldo tornou-se Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador e, seguindo seu desejo, passou a residir em Londrina a partir de 2014.