Morre José Linhares, pioneiro do outdoor na Bahia, aos 79 anos

Morreu nesta quinta-feira, 10, o publicitário José Linhares, aos 79 anos de idade. Gestor da empresa de comunicação A. Linhares Outdoor, José Linhares foi o pioneiro de mídia exterior no Norte e Nordeste, sendo o precursor na Bahia do modelo de outdoor no formato 9m x 3m em estrutura metálica.



A família informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos e que o corpo será cremado em cerimônia no Jardim da Saudade, em Brotas, às 17h desta quinta-feira, 10.

O grupo A. Linhares foi fundado há 90 anos e era gerido atualmente por José Linhares, que também é sogro do cantor Ricardo Chaves.