Morre operário que caiu de andaime em obra no bairro de Brotas | A TARDE

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 17, o operário Edson do Amor Divino, de 52 anos. Ele estava internado desde terça-feira, 14, após cair de um andaime, utilizado na obra de construção de um prédio no bairro de Brotas, em Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O operário trabalhava na construção de um prédio e despencou de uma altura equivalente ao segundo andar, após uma estrutura metálica da obra se desprender. Edson caiu no pátio de uma igreja que fica ao lado do canteiro de obras.

De acordo com a empresa Solaris Engenharia, responsável pela obra, Edson era ajudante de serviços e estava no quadro de funcionários desde o início de 2022. Na ocasião do acidente, o grupo informou que o trabalhador utilizava Equipamento de Proteção Individual (EPI).