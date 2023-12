Morre Paulo Cézar Black, diretor do Ilê Aiyé | A TARDE

Morreu um dos diretores do Bloco Ilê Aiyê, Paulo César Black, nesta segunda-feira (18). Ele tinha 72 anos e estava internado há 1 mês no Hospital das Clínicas, em Salvador.



César Black, como era conhecido, morava no bairro do Politeama e deixa uma filha. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em nota, o bloco lamentou a perda do diretor: “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido diretor Paulo César Black. Perdemos um grande homem, uma pessoa de extrema importância para toda a família Ilê Aiyê”.

O Ilê também agradeceu pelos anos de serviços prestados. "Black sempre foi a pessoa que contribuiu com amor pela nossa comunidade. Obrigada por tudo", escreveu.