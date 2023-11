Morte de funcionário de motel em Itapuã é investigada pelo MPT | A TARDE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) investiga a morte de Genivaldo de Andrade Lima, de 56 anos, em um possível acidente de trabalho que aconteceu no motel Álibi, no bairro de Itapuã.

Genivaldo morreu após cair do telhado do estabelecimento que trabalhava no dia 8 de novembro. O MPT vai analisar relatórios enviados pela Polícia Civil e pela Superintendência Regional do Trabalho.

O vínculo de trabalho da vítima com o empregador também será verificado. As circunstâncias do acidente serão apuradas em perícia da Polícia Civil.

Três novos inquéritos do MPT apuram acidentes de trabalho fatais na Bahia

Outros três casos estão sendo investigados pelo Ministério Público na Bahia. Gleydson Miranda Teles trabalhava na obra de uma quadra poliesportiva de uma escola municipal, localizada no povoado Fazenda Velha, em Jequié. Ele foi vítima de um choque elétrico e levado ao Hospital Prado Valadares, mas não resistiu.

Em Salvador, o operário Edson do Amor Divino, de 52 anos, caiu de um andaime durante uma obra no bairro de Brotas. Ele estava internado desde terça-feira. No município de Jeremoabo, Pedro Rosa Oliveira morreu após cair de uma torre que ajudava a desmontar.