Moto é "esmagada" em acidente na Avenida Paralela; assista

Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta sexta-feira, 2, na Avenida Paralela, em Salvador. Em imagens enviadas ao Portal A TARDE, é possível ver que uma moto foi "esmagada" entre um caminhão baú e um veículo branco.

Em contato com a equipe de reportagem, a Transalvador não soube informar as causas do acidente e nem mesmo o estado de saúde do motociclista.