Motociclista é atropelado por ônibus da Integra na Av. Suburbana

Um motociclista foi atropelado por um ônibus, na manhã desta quarta-feira, 11. O acidente aconteceu na região do Lobato, sentido Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Na imagem registrada por populares, é possível ver o motociclista deitado na via aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A TARDE / Leitor

De acordo com a Transalvador, agentes estão no local para sinalizar a via enquanto aguardam a chegada do SAMU para atendimento do motociclista.