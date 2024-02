Motociclista é executado a tiros em via pública em Salvador | A TARDE

Um homem foi executado a tiros na noite dessa sexta-feira, 26, no bairro de Canabrava, em Salvador. De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Alan Silva de Jesus, de 29 anos.

O corpo do homem foi encontrado em via pública. Uma equipe do Silc esteve no local e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).