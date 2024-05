Motociclista morre em acidente na Av. Luís Eduardo Magalhães | A TARDE

Um motociclista morreu em um acidente registrado na noite de quarta-feira, 22, na Av. Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem caído ao chão, vestido com a roupa utilizada por mototaxistas.

De acordo com informações de populares, o homem teria perdido o controle da moto e bateu com um dos postes que ficam na avenida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para a remoção do corpo.

