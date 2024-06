Motociclista morre em grave acidente na Estrada do Derba | A TARDE

Um motociclista morreu, na tarde deste sábado, 01 após se envolver em um acidente com um carro na BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, em Salvador. De acordo com informações de populares, o motociclista foi atingido por um veículo modelo SUV branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) é aguardado para realizar a retirada do corpo da via.

A equipe do Portal A TARDE Buscou contato com a Polícia Rodoviária Estadual, responsável pela fiscalização do trecho, mas não obteve retorno.

Publicações relacionadas