Motociclista morre em grave acidente na região do iguatemi

Um grave acidente foi registrado na noite de quinta-feira, 15, na região do Iguatemi. Um motociclista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste da avenida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Imagens revelam a violência com que a moto atingiu o poste, que ficou caído na via. Diversas partes da moto ficaram espalhadas pela rua. O acidente ocorreu próximo as instalações do Corpo de Bombeiro, que chegou a ser acionado na ocorrência.

Leitor / A Tarde