Motorista afirma que teve relacionamento com Sara Mariano | A TARDE

Um motorista por aplicativo, que até o momento não teve a identidade revelada, afirmou à Polícia Civil que teve um relacionamento com a cantora gospel Sara Mariano, encontrada morta e com o corpo carbonizado na sexta-feira, 27.

O motorista disse que conheceu Sara em uma corrida realizada há cerca de seis meses e que depois disso ele passou a fazer viagens particulares para a cantora. Com isso, eles se aproximaram e passaram a trocar mensagens constantemente.



Ainda no depoimento para a polícia, o condutor afirmou que havia dito que era solteiro e que, há dois meses, eles tiveram relações sexuais. Ele disse também que cortou relações com a mulher após descobrir que ela era casada.



Em setembro deste ano, o motorista teria se mudado para Florianópolis, Santa Catarina. Ele relatou que passou a receber ligações do marido da cantora, Ederlan Mariano, com ameaças de morte. De acordo com o condutor, o contato do qual ele recebia os telefonemas era da TV Shalom, conta supostamente assumida pelo marido da vítima.



Ainda segundo o motorista, em uma das ligações, ele disse ao Ederlan que não sabia que a Sara era casada. Além disso, após falar com a moça novamente, ele soube que o telefone dela havia sido clonado pelo marido.