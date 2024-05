Motorista da Conder é baleado durante perseguição e troca de tiros | A TARDE

Um motorista da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) foi vítima de bala perdida durante uma perseguição seguida de morte que aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, nas proximidades do Centro Administrativo da Bahia (CAB), localizado na Av. Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador.

Segundo a Conder explicou ao Portal A TARDE, o funcionário foi baleado durante o expediente de trabalho. Ele teve ferimentos de entrada e saída em flanco, fez tomografia e não tem nenhuma lesão de órgão. Ainda de acordo com a companhia, o motorista vai fazer exames de laboratório de acompanhamento e ficará em observação, com possibilidade de alta nesta sexta-feira, 17.

Entenda

A bala perdida que atingiu o motorista veio de uma troca de tiros entre policiais e um homem em fuga após roubar um carro.

Segundo a Polícia Militar, o roubo aconteceu na Rua da Mangueira de Ipitanga, em Itinga. Guarnições da Gêmeos localizaram e fizeram o acompanhamento do veículo Avenida Ulysses Guimarães. No entanto, o homem abandonou o carro nas proximidades do Centro Administrativo (CAB) e atirou contra os militares que revidaram.

Ainda de acordo com a PM, em seguida, o homem roubou outro veículo e seguiu fugindo sentido centro. Na avenida Paralela, durante a fuga, o indivíduo colidiu com dois veículos.

Uma guarnição do batalhão Apolo deu ordem de parada, mas, segundo a polícia, o condutor passou novamente a efetuar disparos contra os agentes. Houve o revide e o suspeito foi baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Com ele, foi encontrado um revólver, munições e o veículo roubado. Os proprietários dos dois veículos compareceram à delegacia e reconheceram o homem como autor dos crimes. As vítimas, os veículos e o material apreendido foram apresentados no DHPP.

Em nota, a Polícia Civil informou que as guias periciais e de remoção foram expedidas para os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias da ação serão apuradas.

Publicações relacionadas