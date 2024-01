Motorista de aplicativo é mordido por passageira; veja | A TARDE

Um motorista por aplicativo, identificado como Vinicius Ribeiro Luciano, tinha tudo para ter mais um dia comum de trabalho. Tudo mudou após uma passageira pedir para acionar o ar-condicionado do carro e não ser atendida pelo motorista. Chateada com a situação, ela xingou o rapaz e mordeu a testa dele.

A situação aconteceu no bairro de Armação, em Salvador, e a corrida tinha como destino o bairro da Boca do Rio. Além das agressões ela também quebrou o celular do motorista. Em função do crime, a mulher foi levada à Central de Flagrante. A ação também foi registrada pelo condutor, que divulgou o vídeo e viralizou nas redes sociais, obtido pelo Portal A TARDE.



Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos na situação foram ouvidos e liberados, mas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi assinado. A situação foi atendida por policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que direcionaram a vítima para a delegacia, onde o fato foi registrado.

Por meio de nota, a 99 lamentou o caso e disse que entrou em contato com o motorista para oferecer o suporte necessário.



A 99 lamenta o caso e informa que uma equipe foi mobilizada e tenta contato com o motorista parceiro Vinícius para apurar detalhes do ocorrido e fornecer suporte e informações necessárias. O perfil da solicitante da corrida foi preventivamente bloqueado para assegurar a integridade do processo durante o curso das investigações e a plataforma se coloca à disposição das autoridades, se preciso.

A 99 reforça que o respeito mútuo é a base de tudo e obrigatório para a utilização do app. A companhia ressalta que durante as corridas, motoristas parceiros e passageiros devem ser tratados mutuamente cordialidade e respeito e que possui uma política de tolerância zero para comportamentos agressivos, ofensivos ou quaisquer outras formas de violência. A empresa esclarece ainda que a utilização ou não do ar-condicionado deve ser combinada entre motorista parceiro e passageiro para que a viagem ocorra de forma confortável para ambos. Quaisquer ocorrências envolvendo ofensas ou agressões durante uma viagem intermediadas pela 99 devem ser reportadas diretamente pelo aplicativo para que todas as medidas necessárias sejam tomadas, incluindo bloqueios, apoio às investigações e demais procedimentos previstos nos Termos de Uso e no Guia da Comunidade 99.