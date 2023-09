Motorista de ônibus é baleado durante tentativa de assalto em Salvador

Um motorista de ônibus complementar foi baleado na manhã desta terça-feira, 12, durante um suposto assalto nas imediações da Estrada das Barreiras, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 9h, em um posto de combustível da região.

Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve seu nome revelado, deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos onde passa por procedimentos médicos. A 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves vai apurar as circunstâncias do crime.