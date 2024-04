Motorista não consegue frear e provoca grave acidente na CIA-Aeroporto | A TARDE

Um grave acidente trava a BA-526, conhecida como CIA-Aeroporto, no sentido Salvador na manhã desta terça-feira, 16. De acordo com um motorista que testemunhou a batida, o motorista de uma caminhão carregado de bloco não conseguiu frear a bateu no fundo de uma carreta.



Ainda de acordo com o motorista, o acidente é grave e tem pessoas feridas presas às ferragens. Chovia bastante no momento da colisão e a pista molhada com a baixa visibilidade pode ter contribuído para a colisão.



Equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além de ambulâncias da concessionária responsável pela via e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas. O estado de saúde das vítimas ainda não foi informado.



O acidente aconteceu logo após a entrada da Via Metropolitana, pista que dá acesso a cidade de Lauro de Freitas e municípios do Litoral Norte. A orientação é que os motoristas sigam por essa pista e façam o retorno. Não há previsão da retirada dos veículos. Um longo congestionamento já se forma no local.

