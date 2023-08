Motorista perde controle da direção e capota carro na Bonocô

Um motorista perdeu o controle da direção e capotou um carro na manhã deste sábado, 5, em um trecho da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, no sentido Centro, em Salvador. O acidente deixou o trânsito lento na região, já que uma das faixas foi interditada. Informações iniciais são de que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Agentes de Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) ajudaram no controle do fluxo de veículos e na operação para remover o automóvel, com auxílio de um guincho.

O condutor ficou ferido e teve ajuda de pessoas que passavam pelo local para ser removido dos escombros. Ele foi socorrido e levado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde, que não foi informada. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Não há informações de outros ocupantes no veículo ou se o acidente deixou outras pessoas feridas.