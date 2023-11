Motorista perde controle e capota carro na descida do Horto Florestal | A TARDE

Um veículo capotou na manhã desta quinta-feira, 9, na ladeira que liga a avenida Vasco da Gama ao bairro do Horto Florestal, em Salvador. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.



Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu na rua Waldemar Falcão, próximo a um supermercado atacadista que existe na localidade. Com o impacto, o carro subiu a calçada e ficou com as rodas viradas para cima.

De acordo com o motorista do carro, a pista estava molhada no momento do capotamento. Ele teria saído de Lauro de Freitas e seguia para o trabalho em um hospital da região.

Equipes do Corpo de Bombeiro e da Transalvador estão no local e um guincho foi solicitado para fazer a remoção do carro.