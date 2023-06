Motorista perde o controle e carro bate em poste no Costa Azul

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na manhã desta quinta-feira, 29, na Rua Arthur Azevedo Machado, no bairro do Costa Azul. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para a ocorrência.

Em contato com o Portal A TARDE, a Transalvador informou que uma viatura foi encaminhada para o local. O trânsito na região também sofre alteração e deve ficar mais lento com o horário de pico na capital baiana.

null Reprodução / Record TV

O motorista envolvido na batida foi socorrido com ferimentos leves.