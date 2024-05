Motorista que atropelou policiais de propósito é preso em Salvador | A TARDE

Uma guarnição do Batalhão de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) prendeu, na noite de segunda-feira, 06, na Barra, o motorista que atropelou três policiais militares na Av. Joana Angélica, no Centro de Salvador.

O flagrante do atropelamento foi registrado por câmeras de segurança. Os policiais desconfiam da ação suspeita do homem, quando iriam fazer a abordagem, o homem 'fecha' a passagem dos militares derrubando as três motocicletas, Um policial foi atropelado.





"Os pms foram informados do ocorrido pela manhã no centro da capital baiana, quando o criminoso conseguiu fugir. Com base nas características do carro usado na ação, buscas foram feitas ao longo de todo o dia, sendo o veículo encontrado por volta das 19h na Rua Presidente Kennedy, na Barra. O condutor do veículo foi imediatamente preso", diz a nota.

Ainda de acordo com as investigações, o motorista indivíduo já havia atentado contra a vida de policiais militares em março do ano passado. Na ocasião, ele estava em um veículo que transitava pela Av. Centenário com faróis apagados, sendo avistado por uma guarnição da 11ª CIPM. Durante a fuga, ele colidiu em outro carro e desembarcou do automóvel atirando contra os militares, conseguindo escapar. Dentro do veículo abandonado, a carteira de identidade do criminoso foi encontrada.

Ao ser preso, foram encontrados com ele 400 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, três celulares e dinheiro em espécie, que foram encaminhados para o Denarc, onde a ocorrência foi registrada.

“A resposta da Polícia Militar para a nossa tropa e toda a sociedade baiana foi imediata”, destacou o tenente-coronel Edmundo Assemany, comandante do Batalhão Apolo. “O preso foi flagranteado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas e agora está à disposição da justiça”, acrescentou.

Publicações relacionadas