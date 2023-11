Motoristas enfrentam manhã de caos no trânsito de Salvador | A TARDE

Motoristas enfrentam trânsito caótico na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um homem em surto psicótico está em cima do viaduto Raul Seixas, o que provocou a interdição total do equipamento.

Para resguardar a vida do jovem, o trânsito também foi totalmente bloqueado nas vias que passam por baixo do viaduto, no sentido da Av. Paralela. Com as interdições, os motoristas que vêm da Paralela, sentido Centro, e querem acessar a Av. ACM, estão tendo que ir até a Rótula do Abacaxi para pegar o retorno no sentido contrário.

Já para quem vem da Av. Barros Reis, Bonocô e BR-324, sentido Av. Paralela, estão sendo obrigados a acessar a Av. ACM, em frente a Igreja Universal e pegando o retorno por baixo do Viaduto do BRT. As alterações estão provocando um grande engarrafamento em toda área central da cidade.

Agentes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar (PM) estão no viaduto tentando imobilizar o homem.