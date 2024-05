Motoristas por app protestam após latrocínio: "Pedimos mais segurança" | A TARDE

Diversos motoristas por aplicativo estão nas ruas de Salvador na manhã desta segunda-feira, 6, na região do CAB, com o objetivo de realizar um protesto por conta do assassinato de um dos trabalhadores da modalidade, identificado como Marcos Luís Silva Alves. Ele foi morto por dois criminosos, que dispararam após embarcar em uma corrida na Avenida Paralela.

Presente no local para acompanhar o movimento, o Portal Massa! conversou com Atan Gama, que é um dos líderes da manifestação e expressou que a categoria vem sofrendo com falta de segurança há algum tempo.



"O que a gente pede aqui é por mais segurança e a gente quer pressionar também o próprio aplicativo da Uber, porque a corrida foi pela Uber, a gente quer saber se foi o nome do passageiro que foi solicitado, da onde foi para onde foi, se a corrida foi no dinheiro ou no cartão", iniciou ele.

"Outra coisa também que a gente pede muito é segurança na madrugada. A gente vê que a segurança na noite, na madrugada, para a gente que trabalha, é pouquíssima. Antes tinha viatura de polícia parada pela Paralela, tinha viatura de polícia parada a diversos pontos de Salvador. Hoje a gente não vê mais isso, está completamente deserta", bradou.

Atan Gama, motorista e um dos líderes da manifestação | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Além da questão protetiva, os motoristas por aplicativo se queixaram do pouco apoio recebido pela própria plataforma da Uber. De acordo com Atan, a empresa não se importa com a segurança dos colaboradores.

"Temos pouco apoio do próprio aplicativo. Sem falar também que tem lugares perigosos que o aplicativo está mandando a gente ir. Já era para ter um meio de informar: "o motorista só pode ir até certo local". Não, ela coloca especificamente pra gente ir até o local onde está tendo problema na madrugada. E se a gente não escolher a corrida, a gente corre risco de ser bloqueado", explicou.

O caso

Vítima foi atingida por tiros e jogada em via pública | Foto: Reprodução | Redes sociais

O motorista Marcos Luís Silva Alves foi assassinado na Avenida Paralela na madrugada de sábado, 4, o motorista teria aceitado uma corrida e, logo depois, foi atingido por tiros e jogado às margens da Paralela. O carro foi encontrado na manhã do mesmo dia no bairro do Alto do Cabrito, no Subúrbio.

Menos de 24 horas depois do crime, a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no latrocínio. Eles foram localizados por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Logo após tomar conhecimento do crime, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da DRFRV, iniciaram as diligências, localizando os suspeitos naquele município. A dupla confessou o crime.

Um dos suspeitos resistiu à prisão e confrontou os policiais. Ele ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. A dupla será autuada em flagrante por latrocínio e ficará à disposição da Justiça.

O que diz a Uber

Após a publicação desta nota, a Uber encaminhou uma nota ao Portal Massa! lamentando a morte do motorista Marcos Luís Silva Alves e afirmou que está à disposição para colaborar com a Justiça na elucidação do caso. Leia nota na íntegra.

“Ficamos profundamente entristecidos em saber que o motorista parceiro Marcos Luís Silva Alves foi vítima desse crime terrível. Nossos sentimentos estão com a família e os amigos nesse momento de enorme tristeza e dor. A Uber permanece à disposição para colaborar com as investigações, na forma da lei.

Todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro em caso de incidentes e a seguradora entrará em contato com a família da vítima para oferecer o apoio.

É importante ressaltar que, durante as viagens, o aplicativo conta com o botão Recursos de Segurança, que reúne todas as funções de segurança da plataforma. Dentre elas, está a opção de ligar para a polícia em situações de risco ou emergência diretamente do app. Na Bahia, esse recurso foi recentemente integrado com o 190 do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Governo do Estado. Assim, os operadores do serviço de emergência recebem automaticamente a localização em tempo real e os dados da viagem em que foi originada a chamada. No Rio de Janeiro, no Pará e no Maranhão, esse recurso também já foi integrado com as forças de segurança dos estados.

A Uber também conta com outras ferramentas de segurança que atuam antes, durante e depois de cada viagem, tanto para os usuários quanto para os motoristas parceiros.”

