Motoristas reclamam de alteração no trânsito sem aviso prévio

Motoristas têm reclamado da redução do limite de velocidade na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, para 50 Km/h. A questão é a mudança sem prévia comunicação aos condutores já acostumados à velocidade de 60 km. Ainda em fase de teste no local, a Transalvador informa ainda que outras vias da capital baiana estão em fase de estudo e poderão ter suas velocidades reajustadas.

A readequação da velocidade na Av. Dorival Caymmi faz parte do projeto de requalificação de segurança viária que a Transalvador, em parceria com a iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, elaborou para reduzir o número de acidentes graves na via.

Segundo dados da Transalvador, nos últimos 5 anos, 18 pessoas morreram na Av. Dorival Caymmi e outras 245 ficaram feridas em acidentes. De janeiro a junho de 2022, outras três mortes foram registradas na via.

Exemplos

As vias cujos limites de velocidade já foram reajustados, como por exemplo a Av. 29 de março, Av. Dendezeiros, Av. Joana Angélica, Av. Luís Eduardo Magalhães e a Av. São Cristóvão, apresentaram redução significativa no número de acidentes, informa a Transalvador, e o número de vítimas fatais caiu 67% e as feridas 41%.

“Salvador tem sido destaque internacional na redução do número de mortes no trânsito e um dos motivos, além da educação e fiscalização, é a readequação de velocidade das vias públicas”, explica o superintendente de trânsito de Salvador, Marcus Passos. “Das diversas capitais que readequaram a velocidade das vias, podemos citar São Paulo, que estabeleceu o limite de 40km/h para mais de 20 vias, e Paris, que reduziu para 30km/h em praticamente toda a cidade”, disse o gestor.

De acordo com Vinícius Passos, representante do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo e presidente da Cooperativa Mista de Motoristas e Mototaxistas do estado da Bahia (Coopmmap), como eles transitam em muitos locais na cidade, a redução de velocidade sem comunicação prévia, aponta Passos, acaba conduzindo ao erro. "Dessa forma, a prefeitura toma uma posição punitiva, ao invés de educativa, mas poderia investir em divulgação na televisão, por exemplo. O máximo que é feito é a mudança da placa, de forma muito abrupta. As mudanças não são passadas para os motoristas, para continuar gerando multas e aumentando a arrecadação", afirma Passos. De janeiro a maio deste ano, 35,2 milhões foram arrecadados em multas. Ao longo de 2020, foram R$ 20,6 mi.

Avaliação

"Vejo a redução da velocidade em algumas vias como algo positivo e negativo. Penso que quando há a redução da velocidade, há também a diminuição de acidentes. Porém, essa redução, quando não informada para os motoristas, pode acabar nos prejudicando", diz Luciana Vieira, motorista de aplicativo há 4 anos.

"Essas mudanças que vêm ocorrendo nas vias de Salvador têm ocasionado muito transtorno para os motoristas. A gente não tem visto um trabalho de informação com foco em educar o motorista sobre a redução que acontece em cada local. Moro em Itapuã, e a mudança de velocidade na Dorival Caymmi é um exemplo de alteração com falta de informação por parte da prefeitura, já que nem no bairro isso foi informado. Fiquei sabendo por conta de colegas que viram na prática a mudança da placa ou que foram multados", relata Júlio César Alves Pedrosa, eletricista e motorista por aplicativos há 4 anos.

A equipe do Jornal A TARDE entrou em contato com a Transalvador para questionar a quantidade de multadas desde que houve a redução de velocidade na Avenida Luís Eduardo Magalhães, bem como quantas multas foram aplicadas por conta dos redutores de velocidade na cidade de Salvador, porém não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Sem resposta

O órgão também foi questionado sobre qual o valor arrecadado com este tipo de multa, qual o destino do valor arrecadado e onde o cidadão pode acompanhar as informações sobre a aplicação desses valores.

Por meio de nota, a superintendência apenas afirma que a sinalização está sendo modificada para que aos poucos os condutores se acostumem com a nova velocidade máxima permitida. “Vale ressaltar que a readequação só será oficializada mediante publicação, e posterior divulgação, no canal oficial do município. É importante frisar que, uma vez que a readequação seja oficializada, a comunicação dessa mudança será divulgada à população através da imprensa. Além disso, na própria via, letreiros eletrônicos também serão instalados provisoriamente na via para informar sobre a alteração”, consta no documento.

Tolerância

O órgão de trânsito frisa que, uma vez que a readequação seja oficializada, os veículos que transitarem entre o novo e o antigo limite de velocidade da via, ou seja, acima de 50km/h e abaixo de 60km/h, não sofrerão sanções legais durante o período de 60 a 90 dias após a oficialização da alteração. No momento, os radares de fiscalização eletrônica continuam verificando a velocidade de 60km/h como limite de velocidade da via.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira