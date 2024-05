Motos clonadas são localizadas pela PM em Valéria | A TARDE

Guarnições do Batalhão Apolo e da 31ª CIPM recuperaram duas motocicletas com restrição de furto/roubo, durante ação realizada na região de Valéria, na última quinta-feira, 2, Militares perceberam que dois indivíduos fugiram após visualizarem as guarnições. No acompanhamento, os suspeitos abandonaram os veículos e foram em direção a uma área de mata fechada.

Durante a verificação das motos, os policiais identificaram que as placas divergiam de outras informações referentes aos veículos, constatando a clonagem.

As duas motocicletas foram apresentadas à DRFRV para as devidas providências.

