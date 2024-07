Mototaxista é morto com vários disparos em Salvador

Caso aconteceu próximo a um posto de saúde - Foto: Reprodução | Google Maps

Um mototaxista foi morto nesta quinta-feira, 20, após uma corrida. Durante o expediente, Eliomar dos Santos, de 46 anos, parou para fazer um orçamento em uma loja e notou a presença de uma dupla de suspeitos.

Ele foi atingido por seis disparos, alguns na região da cabeça, no bairro Cosme de Farias, em Salvador. O Portal MASSA! apurou que os suspeitos agiram próximo a um posto de saúde, na região conhecida como Baixa do Tubo.

Em imagens enviadas ao Portal MASSA!, é possível perceber um homem deitado no chão. A motivação do crime teria sido uma desavença com supostos rivais.

A arma usada no crime foi uma pistola calibre 9mm. A presença do corpo no local foi constatada pela 58ª Companhia Independente.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para fazer a perícia e remoção do corpo. Já a Polícia Civil investiga o caso.