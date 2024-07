Mototaxista morre após colidir com carro na avenida Gal Costa

Corpo já foi removido pelo DPT - Foto: Reprodução

Um acidente que aconteceu neste sábado, 22, na avenida Gal Costa, envolvendo um carro e uma moto causou a morte do piloto da motocicleta. Segundo informações preliminares, a vítima seria Kleber Cruz dos Santos que teria tentado atravessar a pista, mas acabou atingido por um veículo.

A Transalvador informou que o acidente aconteceu no sentido Paralela com uma vítima ferida e outra fatal. O corpo já foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), os veículos envolvidos também já foram retirados e a via liberada.