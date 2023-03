Motumbá homenageia as mulheres em frente ao auditório da SEC

Em ação promovida pela Secretaria de Educação da Bahia, a banda Motumbá faz um show gratuito para homenagear as mulheres no dia 8 de março, a partir das 12h30, na área em frente ao auditório da sede do órgão.

A ação faz parte de uma série de atividades do órgão em homenagem ao público feminino. O show é o primeiro compromisso pós-carnaval de grupo liderado pelo vocalista Alexandre Guedes.

Aproveitando o clima de verão, a Motumbá levará ao show um repertório animado, com os grandes clássicos da banda e do Axé, além das músicas atuais, como 'Gira Mundo', ‘Naná’ e 'Com Dinheiro, Sem Dinheiro'.

Serviço

O quê: Show Motumbá | Dia Internacional da Mulher

Onde: Área em frente ao auditório da Secretaria de Educação da Bahia (5ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 550 - CAB, Salvador/BA)

Quando: 8 de março

Horário: A partir das 12h30

Entrada: Gratuita