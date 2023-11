Moura Dubeux entrega primeiro empreendimento Beach Class em Salvador | A TARDE

A incorporadora Moura Dubeux lançou mais um empreendimento em Salvador, desta vez, na Avenida Oceânica, em Ondina. O Beach Class Salvador, primeiro empreendimento da linha Beach Class na capital baiana, será entregue nesta quarta-feira, 29, durante um coquetel para os futuros moradores e investidores.

O Beach Class Salvador conta com apartamentos de 1 e 2 quartos, tem área de lazer completa e itens como: piscina adulto e infantil com raia, deck molhado e borda infinita, com vista para o mar, espaço fitness, sala de reunião, coworking e coffee shop. Além disso, este empreendimento possui um rooftop com uma vista deslumbrante.

empreendimento possui O O empreendimento conta com rooftop em uma vista deslumbrante | Foto: Viral Content

“As melhores localizações e os serviços modernos são as principais características da bandeira Beach Class da Moura Dubeux. Com 23 anos de sucesso, a linha oferece lazer e conveniência como lavanderias compartilhadas, serviço de arrumação, coffee shop, aumentando a rentabilidade da locação em curta ou longa temporada. Perfeita para quem pretende morar com serviços ou investir”, explica Fernando Amorim, diretor regional da incorporadora Moura Dubeux.

Segundo a Moura Dubeux, as pessoas que adquiriram o empreendimento, obteve um elevado ganho em valorização. Atualmente algumas unidades estão sendo repassadas por mais de R$ 20 mil/metro quadrado.

Em Salvador, estão sendo construídos o Beach Class Rio Vermelho e o Beach Class Jaguaribe, com últimas unidades a serem comercializadas.