Moura Dubeux vai construir complexo luxuoso na área do Hotel Pestana

Prédio do antigo Hotel Pestana, no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

A Moura Dubeux, maior incorporadora do Nordeste, recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) a licença ambiental para o retrofit - modificações realizadas em edificações dadas como antigas -, no antigo e tradicional Hotel Pestana, localizado no bairro boêmio do Rio Vermelho, em Salvador. Além de utilizar a estrutura já erguida do hotel, que conta com 438 apartamentos, o projeto do “MD Pestana Retrofit/Residencial” prevê a implantação de outras três torres residenciais de alto padrão, totalizando 506 unidades habitacionais.

O retrofit da imponente torre já existente abrigará apartamentos estúdios, com opções de quarto e sala e também dois quartos, com unidades disponíveis para hospedagem, no sistema Short stay - aluguel de temporada. Em parte de seu terreno - que possui 24.788,31 m² - serão construídas torres que irão abrigar 68 apartamentos com três suítes de 130 m² e quatro suítes de 180 m². O Valor Geral de Vendas (VGV) do complexo é de R$ 485 milhões.

A licença, segundo a Sedur, é válida pelo prazo de quatro anos. Ainda segundo o órgão municipal, o empreendimento deve cumprir requisitos para a licença ser válida. Entre eles apresentar, no prazo de 30 dias após a finalização da obra, comprovação da ligação do empreendimento ao sistema público de esgotamento sanitário e abastecimento de água da Embasa; Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); Atestado de viabilidade de coleta dos resíduos sólidos, emitido pela Limpurb.

Bahia Othon Palace

A Moura Dubeux também pretende dar destino semelhante ao do Pestana, ao prédio do antigo Bahia Othon Palace, no bairro de Ondina. O espaço foi adquirido pela incorporadora em leilão por R$ 109 milhões. Os dois projetos deverão ser lançados nos próximos meses e terão um VGV total de R$ 1,1 bilhão.

Os empreendimentos farão parte da linha Beach Class, da qual a Moura Dubeux tem outros 18 projetos em execução no Nordeste, com um VGV de R$ 2,6 bilhões. Os investimentos da incorporadora na obras de Salvador deve ultrapassar os R$ 600 milhões. Ainda segundo informações, a empresa mantém diálogo com operadores de hotelaria premium para administrar os dois projetos.