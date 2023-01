< MP abre procedimento para acompanhar caso do PM que agrediu mulher | A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai acompanhar o caso do policial militar que aparece em imagens agredindo uma mulher com um tapa e aplicando spray de pimenta. A informação foi confirmada pelo órgão, na manhã desta sexta-feira, 20.

"O Ministério Público estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial da Capital, tomou ciência do caso e determinou a instauração de um procedimento para acompanhar as investigações", disse o MP.

O caso aconteceu na quarta-feira, 18, no bairro em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, e ganhou repercussão na quinta, 19, logo após a divulgação dos vídeos. Na ocasião, a Polícia Militar foi chamada para atender uma briga familiar com uma denúncia de cárcere privado. A ação foi registrada por uma câmera de segurança e pelas lentes de celular de moradores.

No vídeo, uma mulher aparece indo para cima de um homem, então, o policial toma à frente e aplica um spray de pimenta. Pouco depois, o pm aparece puxando outra mulher.

O tumulto continuar. O policial e a mulher seguem discutindo. Em outras imagens [veja o vídeo], gravada por um aparelho celular, o pm aparece xingando e gritando. "Cala a boca, sua desg**. Sai de minha frente, sua desg**. Se você não tem capacidade de conversar, saia de minha frente", diz o pm.

Outra mulher, que estava gravando a ação, ainda diz "já chegou assim. Vocês já chegam gritando". O vídeo segue até ser interrompido com o agente dando um tapa. A agressão é registrada também pelo circuito de segurança.

Em nota, a PM informou o afastamento do militar da atividade operacional.

Já a Polícia Civil disse que uma mulher foi conduzida à Central de Flagrantes, na tarde de quarta-feira (18), por policiais militares sob suspeita de desacato.

Conforme relatado pelos pms, ela teria obstruído a averiguação de uma denúncia de invasão a domicílio em Fazenda Grande do Retiro. Após ser apresentada, a mulher foi ouvida e liberada. Não há informações sobre o depoimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, já na manhã de quinta, outra mulher registrou, na 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano), ocorrência contra a pessoa conduzida à Central de Flagrantes no dia anterior. A comunicante alega ter sido vítima de invasão de propriedade: segundo ela, um domicílio em Fazenda Grande do Retiro foi aberto com um pé de cabra e teve a porta danificada. Foi expedida a guia de exame pericial e a intimação dos envolvidos.

null Reprodução