< PM agride e ativa spray de pimenta no rosto de mulher em Salvador | A TARDE

Um policial foi denunciado por agressão, nesta quinta-feira, 19, após ação registrada por uma câmera de segurança no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. De acordo com as imagens, o homem fardado aparece xingando e agredindo duas mulheres.

O caso aconteceu nesta quarta-feira, 19, na 6ª Travessa Mello Moraes Filho. Na ocasião, a Polícia Militar foi chamada para atender uma briga familiar com uma denúncia de cárcere privado.

De acordo com o vídeo, o PM chegou ao local alterado, xingou as mulheres, deu um tapa no rosto da vítima e ativou um spray de pimenta no rosto dela. Em outro momento, o homem fardado aparece falando: "Você vai apagar, se não vou te prender por desacato. Você vai para delegacia. Eu sou formado".

Identificado como "cabo Cotorse", o PM é lotado na 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O caso foi registrado na Corregedoria da PM e na Polícia Civil.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que determinou a imediata apuração dos fatos e o afastamento do acusado da atividade operacional.

Após a ocorrência, a mulher foi levada pelos policiais para a Central de Flagrantes por suspeita de desacato. Segundo os PMs, ela teria impedido uma abordagem durante uma denúncia de invasão a uma casa. Após depoimento, a mulher foi liberada.

Confira o vídeo:

Vídeo mostra PM agredindo mulher em Salvador Reprodução | Redes Sociais