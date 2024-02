MP pede que empresa faça reparos em passarela dos ambulantes na Barra | A TARDE

A passarela que vai ser utilizada por vendedores ambulantes, na Barra, durante o Carnaval de Salvador, vai ter que passar por alguns reparos para aumentar a segurança dos trabalhadores, informou, nesta quarta-feira (31), o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Representantes do órgão visitaram o local e apontaram para a empresa responsável pela instalação do equipamento o que deve ser feito. A inspeção contou com a participação de promotores de Justiça, além de arquitetos e engenheiros. Também participaram da visita técnica representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF).

O MP solicitou que o projeto de execução da passarela seja atualizado e apresentado com os elementos estruturais recalculados de acordo com o executado. Dentre as adequações necessárias apontadas pelo MP, está a necessidade de descer o nível dos apoios das sapatas de concreto para um nível de areia abaixo de 60 centímetros, de forma que a estrutura não fique apoiada em cima de areia e sujeita a movimentação.

Os profissionais também apontaram a necessidade de se realizar a ancoragem da estrutura na própria contenção, como reforço para evitar o giro. Além disso, há a necessidade de revisar todos os pontos de apoio, adequando peças que não estão em prumo e não estão instaladas de forma central.

De acordo com a coordenadora da Central de Apoio Técnico do MP (Ceat), Andrea Scaff, as orientações técnicas para as correções já foram passadas, em campo, para a empresa que presta o serviço para a prefeitura de Salvador. “As alterações foram acolhidas e a empresa se comprometeu a fazer as modificações propostas”, afirmou a promotora de Justiça.

Reunião com órgãos

Pela tarde, a Ceat e a coordenação do Carnaval 2024 se reuniram em teleconferência com o Corpo de Bombeiros, Semop e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) para tratar do assunto. Ao longo da próxima semana e durante o Carnaval, serão realizadas novas vistorias nas passarelas para verificar as adequações.