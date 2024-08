MP reabre caso do pai suspeito de abusar filha de 3 anos em Salvador

O caso veio à tona neste domingo, 21, quando Tamires usou as redes sociais para pedir socorro através do seu relato - Foto: Redes sociais

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) determinou a reabertura do processo contra o pai suspeito de violência doméstica e abuso sexual contra a própria filha de 3 anos. O caso foi denunciado pela fonoaudióloga Tamires de Sousa Reis, mãe da criança e ex-mulher do investigado.

O caso veio à tona neste domingo, 21, quando Tamires usou as redes sociais para pedir socorro através do seu relato. “Eu e minha filha estamos correndo perigo e estou me expondo porque não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda porque está acontecendo alguma coisa muito grande em meio a todos esses órgãos. Eu não tenho só indícios [de violência sexual], mas tenho provas, diversos relatórios. Como é que eu posso permitir que minha filha durma na casa dessa pessoa?”, desabafou.

Por meio de nota, o Ministério Público confirmou o retorno dos autos à Polícia Civil e solicitação de continuidade das investigações, “após o recebimento de informações adicionais, que não haviam sido anexadas ao inquérito policial”. De acordo com o comunicado do MP-BA, também foi solicitada à Justiça uma medida de proteção para a criança.

A denúncia foi feita ao Ministério Público na última quinta-feira (18), pelo advogado de Tamires. O MP-BA explicou que havia solicitado o arquivamento do caso “com base no inquérito policial que não identificou indícios suficientes de autoria e materialidade para a configuração do crime”.

“Sem esses indícios, não é possível oferecer denúncia, já que, conforme a lei, as acusações criminais precisam apresentar elementos de prova minimamente seguros, sérios e compatíveis com a gravidade dos fatos criminosos supostamente ocorridos e atribuídos a alguma pessoa”, diz outro trecho da nota emitida pelo MP-BA.