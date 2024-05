“Mudamos essa realidade”, diz Bruno sobre desabamentos em Salvador | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entrega na manhã desta terça-feira,14, duas obras de contenção de encostas, na rua Carlos Mariguella, no bairro de São Marcos, com investimento de mais de R$ 2,5 milhões. A inauguração conta com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Francisco Torreão.

“Quando a gente lembra da Salvador do passado, se fosse no passado, as chuvas que ocorreram em abril nós estaríamos agora lamentando a perda de vidas , mortes que teriam ocorrido. É um fato, uma constatação, que nos últimos anos nos mudamos essa realidade, mudamos porque? Porque de forma estratégica, tomando decisões acertadas, com as obras que estão em curso, nós vamos chegar a 507 áreas protegidas”, disse Bruno Reis, em discurso no encontro.

Conforme a prefeitura, Salvador já conta com quase 200 obras de contenção de encostas realizadas pela gestão municipal nos últimos anos, com investimento de cerca de R$ 199 milhões. Além disso, a capital baiana conta com outras 35 intervenções em andamento.

