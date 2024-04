Mulher ataca pessoas na Pituba com spray de pimenta e arma de choque | A TARDE

Uma mulher foi flagrada atacando pessoas com spray de pimenta e arma de choque, na região da Lagoa dos Patos, bairro da Pituba, em Salvador, na noite de sábado, 30.

Imagens postadas nas redes sociais mostram um homem com um cachorro se aproximando de uma área cercada da - ele está do lado de fora e a mulher do lado de dentro. Os dois discutem, e então a mulher aciona o spray de pimenta no rapaz, que vira de costas e se afasta.

Logo após o ocorrido, uma outra mulher, que também está na parte interna da área cercada, avança sobre a responsável pelos ataques, e as duas vão às vias de fato. O homem retorna, confronta a mulher que o atacou, enquanto uma terceira mulher tenta acalmar os ânimos. Momentos depois, a responsável pelos ataques aciona a arma de choque contra essa terceira mulher.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que policiais militares apresentaram na Central de Flagrantes uma mulher suspeita de utilizar spray de pimenta e uma máquina de choque contra um homem e uma mulher no sábado. Ainda de acordo com a PC, os PMs foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas caídas ao solo e autuaram a suspeita em flagrante. Depoimentos foram coletados e imagens de câmeras de segurança do local foram solicitadas.





Reprodução | Redes Sociais