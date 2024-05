Mulher condenada pela morte de PM é presa em Salvador após 13 anos | A TARDE

Uma mulher foi presa no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, pelo assassinato do companheiro, o policial militar Fábio Nascimento Cintra. A prisão aconteceu na quarta-feira, 8, e o crime foi cometido em 2011. Condenada pela morte do companheiro, ré estava foragida desde junho do ano passado, quando o mandado de prisão foi expedido.

A prisão foi a 39ª no âmbito da Operação Argus e a identidade da mulher não foi revelada.

Em 2011, o policial foi surpreendido pela então companheira quando saía de casa, no bairro de Tancredo Neves. Ela estaria contrariada com a decisão da vítima de se separar e o matou com disparos de arma de fogo.

A ordem de prisão foi cumprida, a mulher fez exame de corpo de delito e foi encaminhada à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde está à disposição da Justiça.

Publicações relacionadas